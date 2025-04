POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Marktoffingen - Am Sonntag (30.03.2025) führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, innerorts eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei mussten 66 Fahrzeuge beanstandet werden (29 im Anzeigenbereich). Ein Motorradfahrer wurde mit dem traurigen Spitzenwert von 100 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in ...

