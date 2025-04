Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach fahrlässiger Körperverletzung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Freitag (28.03.2025) verletzte ein Hund eines bislang unbekannten Mannes und dessen unbekannter weiblicher Begleitung eine 8-Jährige im Park des Pfarrer-Anton-Schwab-Weges. Gegen 07.30 Uhr ging die 8-Jährige alleine durch den Park. Die 8-Jährige überholte die Unbekannten mit dem Hund. Der Hund biss daraufhin die 8-Jährige und verletzte diese leicht. Die beiden Unbekannten setzten den Spaziergang mit ihrem Hund in Richtung Fröbelstraße fort, ohne sich um die 8-Jährige zu kümmern. Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: - etwa 40 Jahre, ca. 170cm groß, schlank, dunkle Haarfarbe Der Hund wird wie folgt beschrieben: - stämmiger Labrador in der Farbe gold / braun Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell