Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen: Polizei fertigt 291 Anzeigen

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Bei Kontrollen des Straßenverkehrs hat die Polizei am Freitag und Samstag im Kreisgebiet mehrere Hundert Verstöße protokollieren müssen.

So werden die eingesetzten Beamten infolge der Feststellungen insgesamt 291 Anzeigen auf den Weg bringen. 611 Personen werden mit Verwarngeldern belegt. Auch wurde drei Fahrern wegen eines mutmaßlichen Alkohol- oder Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen. Alleine 55 Fahrzeugführer wurden an beiden Tagen mit einem Handy am Steuer erwischt.

Im Detail beanstandeten die Polizisten am Freitag an der eingerichteten Kontrollstelle an der B 239 in Lübbecke unter anderem 32 Handyverstöße. Acht Fahrer waren nicht angeschnallt. Am gleichen Tag errichteten die Beamten im Bereich Hille-Rothenuffeln an der Straßen Siebenackern eine Geschwindigkeitsmessstelle. Dort wurde außerorts bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern das Tempo von 2.512 Fahrzeugen kontrolliert. Die Folge: 86 OWi-Anzeigen und 375 Verwarngelder.

Am Samstag dokumentierten die Gesetzeshüter an der Ringstraße in Minden unter anderem drei Rotlichtverstöße und stellten zwei Fahrer fest, die mutmaßlich unter BtM-Einfluss gefahren waren. Beide erhalten jeweils eine Anzeige. Auch müssen sich 23 Fahrer nach Handyverstößen auf eine OWi-Anzeige einstellen. Zeitgleich maßen die Polizisten an der B 239 in Hüllhorst außerorts bei erlaubter Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern das Tempo der nahenden Fahrzeuge. Hiernach erhalten bei rund 1.350 gemessenen Fahrzeugen 208 Personen ein Verwarngeld und 137 eine Anzeige. Schnellster Fahrer war hier ein Mindener in einem VW, den das Polizeiradar mit 75 km/h erfasste. Ihn erwartet ein Bußgeld über 320 Euro. Außerdem muss der Mann sich auf ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg einrichten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell