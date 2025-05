Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Unfallflucht

Minden (ots)

(SN) Nach einer Unfallflucht auf der Marienstraße vom Sonntag, 11. Mai, bitten die Verkehrsermittler um Hinweise zu einem weißen Rolls Royce und dessen Fahrer.

So hatte an dem besagten Sonntag der Fahrer eines Opel Astra gegen 6.10 Uhr die Straße "Nach Poggenmühle" befahren und wollte die Marienstraße bei Grünlicht zeigender Ampel zum Saarring hin überqueren. Als der 52-Jährige seinen Wagen in den Kreuzungsbereich steuerte, näherte sich auf der Marienstraße aus Richtung Ringstraße kommend ein weißer Rolls Royce mit schwarzer Heckaufschrift und touchierte den Opel. Ungeachtet des Unfalls, setzte der Unbekannte am Steuer des Luxusautos seine Fahrt über den Saarring fort. Daraufhin erstattete der Geschädigte Anzeige.

Weil die im Kreisgebiet zugelassenen Fahrzeuge der genannten Marke nach einer Überprüfung nicht für die Unfallflucht infragekommen, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen. Wer genauere Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, der wird gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell