POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Leichtverletzte

Minden-Lübbecke (ots) - Der seit gestern Vermisste demenzkranke Mann aus dem Seniorenheim Bethel in Bad Oeynhausen, ist durch eine Spaziergängerin mit Hund in hilfloser Lage aufgefunden worden. Die Person lag auf einem Gelände der Deutschen Bahn im angrenzenden Löhne, ca. 2 km Luftlinie vom Wohnort entfernt. Der Mann war selbständig nicht mehr in der Lage aufzustehen und wurde vorsorglich einem umliegenden ...

