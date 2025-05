POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung 70 jähriger Mann aus Bad Oeynhausen vermisst

Porta Westfalica (ots) - (DM) Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Flurweg 13 in Porta Westfalica-Barkhausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr einen geparkten schwarzen Volkswagen T-Roc. Das Fahrzeug wies nach der Rückkehr eine deutliche Delle sowie Kratzspuren an der linken hinteren Tür auf. ...

