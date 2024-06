Polizei Gütersloh

POL-GT: Frag die Polizei/ Herausforderung Internet und Kinder - stellen Sie Ihre Fragen Radio Gütersloh, der Stadt Gütersloh und der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Frag die Polizei/ Herausforderung Internet und Kinder - stellen Sie Ihre Fragen Radio Gütersloh, der Stadt Gütersloh und der Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh (FK) - Vor einigen Wochen gab es verständlicherweise viel Aufregung unter Eltern, Lehrerinnen und Lehrern des Kreises. Grund war eine Messenger-Gruppe, in welcher auch Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gütersloh angemeldet waren. In dieser Gruppe wurden strafrechtlich relevante Medien verbreitet. Unter anderem handelte es sich um kinderpornografische Inhalte. Dieses Phänomen ist nicht neu und taucht so oder in anderen Formen immer wieder auf. Insbesondere Erziehungsverantwortliche sind gefordert, sich mit den Gefahren des Internets auseinanderzusetzen. Nur so können sie Kindern helfen, sicher im Internet unterwegs zu sein.

Radio Gütersloh, Ranka Bijelic vom erzieherischen Kinder- und Jugendschutz der Stadt Gütersloh sowie Kriminalhauptkommissarin Nicole Hagemann-Bockhorst aus dem zuständigen Kriminalkommissariat 1 der Polizei Gütersloh werden am kommenden Freitag (07.06.) in einer Livesendung ab 10.00 Uhr Fragen beantworten, die sich rund um diesen für Erziehungsberechtigte herausfordernden Themenkomplex ergeben. Für was und ab wann haften Eltern? Wie kann man Kinder stark machen für den Umgang mit dem Internet und sie gleichzeitig auf die damit einhergehenden Gefahren vorbereiten?

Fragen können Sie bis dahin vorab an die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Gütersloh unter Pressestelle.Guetersloh@polizei.nrw.de und über WhatsApp, Radio Gütersloh 92000 senden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell