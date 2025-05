POL-MI: Trickdiebstahl - Unbekannte entwendet Goldarmband unter Vorwand der Hilfsbereitschaft

Hille (ots) - (DM) Am Mittwochabend kam es in Hille auf der Straße "Damm" zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Radsportlern. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befand sich eine Gruppe von zehn Rennradfahrern gegen 18:25 Uhr im Rahmen eines Trainings auf der Kreisstraße. Nachdem sie in Gruppenkonstellation die Einmündung "Im Rehwinkel" in Fahrtrichtung "Galgenheider Weg" passiert hatten, kam es aus bisher ...

mehr