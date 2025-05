POL-MI: Rollerfahrer fährt gegen Baum

Porta Westfalica (ots) - (DM) Im Lautenweg kam es am Dienstagnachmittag (20. Mai) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zur Tatzeit drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Haustür in das Gebäude ein. Zwischen 15:00 und 16:20 Uhr befand sich die Bewohnerin zu Erledigungen mit ihrem Pkw außer Haus. Die Täter nutzten die Abwesenheit, um sämtliche ...

