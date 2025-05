Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeikontrollen: Motorisierte Zweiräder im Visier

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am gestrigen Donnerstag hat die Polizei Minden-Lübbecke bei Verkehrskontrollen besonders motorisierte Zweiräder in den Fokus genommen.

Insgesamt stellten die Beamten der eingesetzten Fahrradstreife im Rahmen der Aktion "ROADPOL Two-Wheelers" in Bad Oeynhausen 14 Verkehrsverstöße fest. Fünf Fahrer erhalten eine Straf-, vier Personen eine OWi-Anzeige. Hinzu kamen vier Verwarnungsgelder - davon drei wegen Rotlichtverstößen.

So bemerkte eine Fahrradstreife des Verkehrsdienstes gegen 11 Uhr im Bereich Herforder Straße / Brunnenstraße den Fahrer eines Elektro-Krads, der in Richtung der Fußgängerzone auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der Kontrolle des 44-Jährigen ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten. Ein entsprechender Vortest erhärtete schließlich den Verdacht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei genauerer Nachschau stellten die Verkehrsspezialisten illegale Umbauten und Mängel am Zweirad fest. Daraufhin wurde dieses sichergestellt. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkten die Polizisten, dass dieser bereits am Dienstag negativ aufgefallen war. Daraufhin hatte er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhalten. Nun muss sich der Mann mit einer neuerlichen Anzeige auseinandersetzen.

Bei der hiesigen Kreispolizei kommt seit einigen Wochen kreisweit eine Fahrradstreife zum Einsatz. Neben der sich dafür anbietenden Jahreszeit, setzen die Beamten dabei auf die Flexibilität der Fahrräder. Auch die vereinfachte Ansprechbarkeit, um sich den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger annehmen zu können, ist aus Sicht der Polizei ein Vorteil bei der Nutzung der zweirädrigen Einsatzmittel.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell