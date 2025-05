Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Erhöhung der Polizeipräsenz in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke zeigt in den kommenden Monaten verstärkt Präsenz im Innenstadtbereich von Bad Oeynhausen. Grundlage dafür ist eine enge Absprache zwischen Landrat Ali Dogan, Bürgermeister Lars Bökenkröger und Polizeidirektor Mathias Schmidt.

Die Maßnahme zielt darauf ab, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken - und dies nicht nur an Christi Himmelfahrt oder zu Großveranstaltungen wie dem Stadtfest, sondern darüber hinaus auch im alltäglichen Stadtleben. Gerade in den Sommermonaten, wenn sich auf den Straßen und speziell der Innenstadt viele Menschen bewegen, wird die Polizei deutlich sichtbar sein und so ein Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit vermitteln.

"Die Einsatzkräfte sind präsent, ansprechbar und aufmerksam - genau das erwarten die Menschen von uns. Wir wollen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in Bad Oeynhausen sicher fühlen, ganz gleich ob im Kurpark oder in der Innenstadt", betont Landrat Ali Dogan, Leiter der Kreispolizeibehörde und ergänzt: "Wir nehmen die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum Sicherheitsempfinden sehr ernst. Viele Menschen wünschen sich mehr sichtbare Polizeipräsenz - diesem Wunsch kommen wir nach. Die Bad Oeynhausener sollen spüren: Wir sind da, wir schauen hin, wir kümmern uns. Mit der Maßnahme möchten wir frühzeitig deeskalieren und präventiv dafür sorgen, dass potenzielle Störungen gar nicht erst entstehen."

Bürgermeister Lars Bökenkröger begrüßt die Maßnahmen ausdrücklich: "Unsere lebendige Stadt profitiert von ihrer Offenheit und Gastfreundschaft - und dies gerade im Sommer. Die Innenstadt und der Kurpark sind zentrale Ort des öffentlichen Lebens - ob für Familien, Spaziergänger oder Jugendliche. Eine erhöhte Polizeipräsenz ist ein wichtiger Baustein, um das vielfältige Miteinander in Bad Oeynhausen zu gewährleisten. Zusätzliche Polizeikräfte in unserer Kurstadt sind ein starkes Signal - gerade in Zeiten, in denen sich einige Bürgerinnen und Bürger nach den Geschehnissen der vergangenen Monate mehr Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum wünschen."

Die Maßnahme ist bewusst zunächst auf die Sommermonate befristet. Nach dieser Zeit wird mit allen Beteiligten Bilanz gezogen, um die Wirksamkeit der verstärkten Präsenz zu überprüfen.

Der erhöhte Polizeieinsatz erfolgt durch zusätzliche Fußstreifen und gezielte Kontrollmaßnahmen. Polizei und Stadt halten zudem an Altbewährtem fest - so werden Polizei und Ordnungsamt auch weiterhin gemeinsam auf Streife gehen.

Dabei setzt die Polizei weiterhin auf einen offenen Austausch mit der Bevölkerung und bittet darum, Auffälligkeiten aktiv mitzuteilen. Hinweise zu möglichen Störungen oder Straftaten sollten umgehend unter dem Polizeinotruf 110 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell