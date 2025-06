Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Spuren überführen Einbrecher

Nach dem Einbruch in ein Vereinsheim in der Meersburger Straße Anfang März (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5986151) hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Spuren, die die Ermittler am Tatort gesichert hatten, führten die Beamten zu dem 20-Jährigen. Dieser muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Weingarten

Brand in Tiefgarage

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Waldseer Straße ist am Montag gegen 19.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Ein Wehrmann wurde aufgrund erhöhter CO-Werte im Blut vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war Unrat in der Garage in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Durch die enorme Hitzeentwicklung entstand Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe.

Fronreute

14-Jähriger am Steuer - Anzeigen sind die Folge

Fahrübungen auf einem Feldweg bei Fronreute haben für einen 14-Jährigen und eine 52-jährige Verwandte strafrechtliche Konsequenzen. Der Bub war einer Polizeistreife am Sonntagabend am Steuer eines nicht zugelassenen Pkws aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche keinen Führerschein besitzt und am Wagen Kennzeichen angebracht waren, die einem anderen Fahrzeug zugeteilt sind. Die Fahrt des Duos endete an Ort und Stelle. Während sich der 14-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Versicherung verantworten muss, kommt auf die 52-Jährige ein Verfahren zu, weil sie die Fahrt gestattet hat.

Altshausen

Polizei misst Geschwindigkeit

Die Verkehrspolizei hat am Montagnachmittag auf der B 32 zwischen Altshausen und Blitzenreute Lasermessungen durchgeführt. Insgesamt acht Fahrzeuglenker waren im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 16.45 Uhr deutlich zu schnell unterwegs und müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie Punkten in der Verkehrssünderdatei rechnen. Ein Motorradfahrer wird darüber hinaus mehrere Wochen zu Fuß gehen müssen: Er ist als unrühmlicher Spitzenreiter mit über 150 km/h gemessen worden.

Wangen

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Erhebliche Gesichtsverletzungen hat ein 49-Jähriger am frühen Montagmorgen in einer Gaststätte in der Webergasse bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung erlitten. Zwischen dem Mann und drei bislang unbekannten Gästen kam es zu einer Meinungsverschiedenheit. In der Folge schlugen zwei der drei Männer auf den 49-Jährigen ein. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in eine Klinik. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen zu den beiden Tätern dauern derzeit an.

Aitrach

Entgegenkommendem ausgewichen - Unfall

Rund 1.000 Euro Sachschaden ist am Sonntag am Renault eines 22-Jährigen entstanden, als dieser eigenen Angaben zufolge einem Entgegenkommenden ausgewichen ist. Der 22-Jährige war auf der K 7923 zwischen Treherz und Rieden unterwegs, als ihm ein blauer Renault auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll. Um eine Kollision zu verhindern wich der 22-Jährige nach rechts ins Bankett aus. Dabei wurde sein Wagen beschädigt. Der Unbekannte fuhr indes weiter. Hinweise zu dem Lenker des blauen Renaults nimmt das Polizeirevier Leutkirch, das wegen Fahrerflucht ermittelt, unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

