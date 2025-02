POL-PPWP: Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Weil sein E-Bike gestohlen wurde, wandte sich ein Stadtbewohner am Dienstag an die Polizei. Wie der 35-Jährige den Beamten mitteilte, sicherte er das Trekkingbike der Marke "prophete" am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, mittels Fahrradschloss an einer Laterne in der Orffstraße. Als er am Dienstagmorgen um 9:45 Uhr zurückkam, war das Zweirad weg. Lediglich das durchtrennte Schloss lag noch vor Ort ...

