Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schloss geknackt und Elektrofahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Weil sein E-Bike gestohlen wurde, wandte sich ein Stadtbewohner am Dienstag an die Polizei. Wie der 35-Jährige den Beamten mitteilte, sicherte er das Trekkingbike der Marke "prophete" am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, mittels Fahrradschloss an einer Laterne in der Orffstraße. Als er am Dienstagmorgen um 9:45 Uhr zurückkam, war das Zweirad weg. Lediglich das durchtrennte Schloss lag noch vor Ort auf dem Bürgersteig. Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

