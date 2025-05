Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach zwei Raubüberfällen in Baunatal und Bad Emstal: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 28. Februar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5980780 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5980775 veröffentlichten Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Nordhessen)

Baunatal-Großenritte und Bad Emstal-Sand (Landkreis Kassel):

Nach einem schweren Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Baunatal-Großenritte und einen versuchten schweren Raub auf einen Discountermarkt in Bad Emstal-Sand am 27. Februar dieses Jahres können Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Durch die fortgesetzten Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen 15-Jährigen aus Bad Emstal und einen 17-Jährigen aus Fritzlar wegen schweren Raubes begründet werden. Die Kasseler Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen, die am gestrigen Dienstagnachmittag und am Abend durch die Kriminalpolizei Kassel mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos schlagartig vollstreckt wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden in ihren Wohnungen festgenommen und anschließend in das Polizeigewahrsam in Kassel gebracht. Durch umfangreiche Ermittlungen mit technischen Auswertungen, zahlreichen Zeugenvernehmungen und der Untersuchung von Spuren gerieten die beiden Tatverdächtigen schließlich in den Fokus der Ermittler, welche in den durchsuchten Wohnräumen mögliche Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen, sicherstellen konnten.

Den beiden deutschen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am Abend des 27. Februars zunächst einen Discountermarkt in Bad Emstal-Sand und anschließend einen Getränkemarkt im Baunataler Stadtteil Großenritte überfallen zu haben. Die erste Tat ereignete sich gegen 18:30 Uhr, als zwei maskierte Täter die Kassiererin des Marktes mit einer Schusswaffe bedrohten und Bargeld forderten. Da sich die Kasse nicht öffnen ließ, flüchteten beide zunächst ohne Beute. Kurz darauf ereignete sich dann gegen 19:00 Uhr die zweite Tat, bei welcher die Täter dem dortigen Kassierer ebenfalls mit einer Schusswaffe drohten und schließlich mit Bargeld aus der Kasse flüchten konnten. Sowohl das Kassenpersonal, als auch die in den Geschäften anwesenden Kunden blieben unverletzt. Die Polizei hatte sich noch in der Tatnacht mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung gewandt, woraufhin auch mehrere Hinweise eingegangen waren. Der anfängliche Verdacht, dass beide Taten im Zusammenhang stehen, konnte im Rahmen der intensiven Ermittlungen schließlich erhärtet werden. Da nach eingehender Prüfung des Sachverhalts keine Gründe für eine Untersuchungshaft vorlagen, wurden die jungen Männer schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

