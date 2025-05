Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mountainbike mit Ortungsgerät gestohlen: 47-Jähriger nach Flucht vor Polizeistreife festgenommen

Kassel (ots)

Der versteckt angebrachter Tracker an einem Mountainbike wurde am gestrigen Dienstagabend einem 47-jährigen Fahrraddieb in der Kasseler Innenstadt zum Verhängnis. Der Besitzer des Rades aus Kassel hatte gegen 19 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem er in der Spohrstraße statt seines Mountainbikes nur den leeren Fahrradständer und das geknackte Schloss vorgefunden hatte. Da der Mann sein Rad anhand des verbauten Ortungsgeräts am Friedrichsplatz lokalisieren konnte, fuhren die Polizisten sofort mit ihm in Richtung des angezeigten Standorts. Dem sich bewegenden Ortungssignal auf dem Handy des Bestohlenen folgend entdeckte die Streife des Polizeireviers Mitte das gesuchte Mountainbike wenig später in einem Hinterhof in der Müllergasse. Der neben dem Rad stehende mutmaßliche Dieb gab bei Erblicken der Polizisten sofort Fersengeld. Als einer der Beamten den rennenden Mann nach kurzer Verfolgung eingeholt hatte, setzte sich dieser auf das Mountainbike und wollte wegfahren. Durch einen Sprung konnte der nacheilende Polizist den Gepäckträger festhalten und wurde mehrere Meter hinter dem Fahrrad hergezogen, bis der Dieb abstieg und seine Flucht abermals rennend fortsetzte. Doch auch damit hatte er keinen Erfolg, denn in diesem Moment kam der zweite Polizeibeamte im Laufschritt hinzu, woraufhin für den 47-Jährigen die Handschellen klickten. Während sich der Fahrradbesitzer dank seines Ortungsgeräts und des sportlichen Einsatzes der Polizisten freuen konnte, sein Mountainbike zurückzubekommen, wurde der Festgenommene aus Kassel für die weiteren Maßnahmen auf das Revier gebracht. Den Fahrraddiebstahl räumte er in seiner Vernehmung ein. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

