POL-KS: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet: Zeugen in Kassel-Mitte gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Selbst für seine Festnahme gesorgt hat am gestrigen Montagabend ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Kassel. Der 42-Jährige war gegen 18:00 Uhr zu Fuß am Stern unterwegs, als er unvermittelt auf die Fahrbahn trat - genau vor einen Streifenwagen der Stadtpolizei, der gerade noch bremsen konnte. Die Streife entschied sich daraufhin zu ...

