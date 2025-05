Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Steine und Leitpfosten von Brücke auf A49 geworfen - Haftbefehle wegen versuchten Mordes

Kassel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und dem Polizeipräsidium Mittelhessen:

Stadtallendorf:

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 15 und 18 Jahren u.a. wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes. Zwei männliche Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft.

Zunächst unbekannte Personen warfen am Mittwoch, 07. Mai, Steine von einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Stadtallendorf-Nord und Neustadt auf die Fahrbahn der A49. Die Steine trafen zwei Sattelzüge, die Fahrer blieben unverletzt. Näheres ist der Meldung unter folgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6029461.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich einen Abend später auf derselben Brücke. Gegen 23.20 Uhr warfen zunächst Unbekannte am Donnerstag, 08. Mai, vier Leitpfosten von der Brücke auf die A49. Einer davon schlug in die Windschutzscheibe eines VW Transporters ein, auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

Intensive Ermittlungen führten am Freitag, 09. Mai, zur vorläufigen Festnahme von insgesamt fünf männlichen und einer weiblichen Person im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Zwei männliche Beschuldigte im Alter von 15 und 18 Jahren wurden am Samstag, 10. Mai, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Kirchhain vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen beide Beschuldigte Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und ordnete die Untersuchungshaft an. Gegen die vier weiteren Beschuldigten besteht kein dringender Tatverdacht, so dass diese nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

Die umfangreichen Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen und den Hintergründen dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen:

- Wer hat Mittwoch (07. Mai) gegen 22.20 Uhr oder Donnerstag (08.

Mai) gegen 23.20 Uhr oder auch an anderen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Brücke oder in der Nähe gesehen?

- Wer hat Personen beobachtet, die Leitpfosten an sich genommen

haben oder damit in Tatortnähe hantierten?

- Wer kann ansonsten Hinweise geben, die im Zusammenhang mit den

Taten stehen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell