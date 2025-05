Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Mann sorgt am Stern selbst für seine Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Selbst für seine Festnahme gesorgt hat am gestrigen Montagabend ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Kassel. Der 42-Jährige war gegen 18:00 Uhr zu Fuß am Stern unterwegs, als er unvermittelt auf die Fahrbahn trat - genau vor einen Streifenwagen der Stadtpolizei, der gerade noch bremsen konnte. Die Streife entschied sich daraufhin zu einer Kontrolle des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass dieser mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Da der polizeibekannte deutsche Staatsangehörige die geforderten 750 Euro nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen und durch eine hinzugerufene Streife des Reviers Mitte zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel gebracht. Was genau den 42-Jährigen zu dem verhängnisvollen Schritt vor den Streifenwagen bewegte, konnte nicht geklärt werden.

