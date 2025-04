POL-NI: Rinteln - Versuchter Diebstahl eines Rasenmähroboters

Rinteln (ots) - (baz) Am heutigen Freitagmorgen, den 25. April 2025, ereignete sich gegen 07:50 Uhr in Rinteln, Ortsteil Steinbergen, ein Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Rehburg-Loccum befuhr mit ihrem Pkw die B83 in Steinbergen in Fahrtrichtung Bad Eilsen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchbrach die ...

