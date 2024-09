Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240904 - 0870 Frankfurt - Innenstadt: Fahndungsaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) Insgesamt vier junge Männer griffen nach aktuellen Ermittlungen am Dienstag den 31.10.2023 gegen 22:05 Uhr einen 20-Jährigen und seine 16-jährige Begleiterin in der C-Ebene der Konstablerwache an. Nach einer verbalen Auseinandersetzung haben zwei der Täter den 20-Jährigen in einen Würgegriff genommen, geschlagen und schließlich so gegen den Kopf getreten, dass er das Bewusstsein verlor. Ein weiterer Täter schlug der 16-Jährigen, die versuchte ihren Begleiter zu schützen, mehrfach ins Gesicht.

Im Anschluss entfernten sich die Angreifer, es liegt Bildmaterial zu der Tat vor, dieses ist folgendem Link zu entnehmen:

https://k.polizei.hessen.de/38464073

Die Polizei Frankfurt bittet Zeugen um Mithilfe. Diese werden gebeten sachdienliche Hinweise bezüglich des Tathergangs und vor allem der Täter, sowie deren Begleitung, der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 / 5 31 10 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

