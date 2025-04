Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Rinteln-Steinbergen - Fahrerin schwer verletzt

Rinteln (ots)

(baz) Am heutigen Freitagmorgen, den 25. April 2025, ereignete sich gegen 07:50 Uhr in Rinteln, Ortsteil Steinbergen, ein Verkehrsunfall.

Eine 27-jährige Frau aus Rehburg-Loccum befuhr mit ihrem Pkw die B83 in Steinbergen in Fahrtrichtung Bad Eilsen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchbrach die Leitplanke und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Vehlen gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell