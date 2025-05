Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vandalismus an Grundschule in Kasseler Südstadt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes an einer Grundschule in der Kasseler Südstadt ihr Unwesen getrieben und durch Vandalismus einen hohen Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Wie die am gestrigen Morgen zum Tatort im Philosophenweg gerufene Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatten die Täter insgesamt zehn doppelverglaste Scheiben der Fenster am Schulgebäude mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und so zerstört. Wann genau sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 6:30 Uhr, ereignete, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

