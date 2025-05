Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner: Wohnhausbrand in Weißenborn

Kassel (ots)

Weißenborn: Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 21:40 Uhr, geriet in der Bachstraße in Weißenborn ein zweistöckiges Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer breitete sich vom Dachstuhl auf das gesamte Objekt aus. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude. Es wurden keine Personen verletzt.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar, der Brand wurde gelöscht. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Eschwege und Weißenborn eingesetzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei in Eschwege wird von einer vorsätzlichen schweren Brandstiftung ausgegangen. Eine tatverdächtige Person konnte vorläufig festgenommen werden.

Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Wahrnehmungen in Weißenborn gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

