Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf Landstraße tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.04.2025, kurz vor 08.00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 134 von Kandern kommend in Richtung Hammerstein. Kurz nach dem Ortsausgang Kandern überholte der Motorradfahrer wohl mehrere Fahrzeuge. Dabei kam ihm ein 21-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Der Motorradfahrer wollte noch nach rechts ausweichen, stürzte hierbei mit seinem Motorrad und rutschte in den entgegenkommenden Pkw des 21-Jährigen, welcher ebenfalls versuchte noch nach rechts auszuweichen. Nach der Kollision geriet das Motorrad in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landstraße komplett gesperrt werden. Erst gegen 14.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht weitere Verkehrsteilnehmer, welche bei dem Unfall von dem 34-jährigen Motorradfahrer überholt wurden. Diese mögen sich bitte bei der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, melden.

