POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto im Parkhaus beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Unbekannte sind vermutlich in der Nacht auf Montag, 14.04.2025, in eine Wohnung in einem Wohnblock in der Badenweilerstraße eingebrochen. Die Täter betraten mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist nicht bekannt. Am Montag, 14.04.2025, wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in einem Nachbarhaus ...

