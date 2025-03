Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung nach Streitigkeiten um Autokauf - Zeugen gesucht (Korrektur Straßenname)

Nordhorn (ots)

Am Freitag (28. März 2025) kam es gegen 17.20 Uhr an einer Anschrift in der "Fennastraße" zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen drei Männer aus einem Pkw aus und griffen unvermittelt zwei Personen an. Die beiden Geschädigten, ein 26- und 28-Jähriger, wurden dabei verletzt. Hintergrund der Tat sollen Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Autokauf gewesen sein. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Tatverdächtigen bereits entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben. Insbesondere könnte sich auf dem nahegelegenen Parkplatz oder in einem angrenzenden Verbrauchermarkt ein möglicher Zeuge befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

