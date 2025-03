POL-EL: Meppen - Zeugen nach Einbruch in zwei Holzhütten des Tennisvereins gesucht

Thuine (ots) - Bislang unbekannte Personen verschafften sich zwischen dem 27. März 20.00 Uhr und 28. März 8.00 Uhr unbefugten Zutritt zu einem Rohbau an der Straße "In der Weyer". Anschließend entwendeten sie diverses Werkzeug und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

