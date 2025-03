Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Fahrer/in eines silbernen Mercedes nach Verkehrsunfall gesucht

Emsbüren (ots)

Am Freitag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Radweg an der L40 in Richtung Emsbüren. Ebenso fuhr ein bislang unbekannter/e PKW Fahrer/in in gleiche Richtung und beabsichtigte nach links in die Drievordemer Straße (K313) abzubiegen. Dabei übersah sie/er den 34-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam und der E-Scooter Fahrer leicht verletzt wurde. Der/Die Unbekannte fuhr mit seiner silbernen C-Klasse davon ohne sich um den Schaden und den Verletzten weiter zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Salzbergen unter der Rufnummer 05976/94855-0 entgegen.

