POL-EL: Bad Bentheim - Fahrrad gestohlen

Herzlake (ots) - In Herzlake kam es am gestrigen Donnerstag gegen 13:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 55-jährige Fahrerin eines Mitsubishi war auf der B213 in Richtung Löningen unterwegs. Als sie nach links in die Straße Zur Holter Mühle abbog, übersah dies ein 61-jähriger Fahrer eines VW, der zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße in derselben Richtung befuhr und sich in ...

mehr