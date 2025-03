Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zwei verletzte Personen bei Unfall

Herzlake (ots)

In Herzlake kam es am gestrigen Donnerstag gegen 13:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 55-jährige Fahrerin eines Mitsubishi war auf der B213 in Richtung Löningen unterwegs. Als sie nach links in die Straße Zur Holter Mühle abbog, übersah dies ein 61-jähriger Fahrer eines VW, der zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße in derselben Richtung befuhr und sich in einem Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Fahrerin des Mitsubishi erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell