POL-FR: Freiburg-Weingarten: Zwei Wohnungseinbrüche in der Badenweilerstraße

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht auf Montag, 14.04.2025, in eine Wohnung in einem Wohnblock in der Badenweilerstraße eingebrochen. Die Täter betraten mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist nicht bekannt.

Am Montag, 14.04.2025, wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in einem Nachbarhaus in derselben Straße gemeldet. Auch in diesem Fall wurde eine Wohnung betreten und durchwühlt. Die Tatzeit kann aktuell jedoch nicht eingegrenzt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Unter anderem aufgrund der räumlichen Nähe der Taten kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

