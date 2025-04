POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Maurice-Sadorge-Straße - hoher Schaden - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 15.04.2025, gegen 18.20 Uhr, soll ein Mann, welcher sich in der Verlängerung der Jahnstraße in seinem Schrebergarten befand, von einem 44-jährigen Mann mit einem Messer bedroht worden sein. Der 44-Jährige betrat wohl das Grundstück des Gartens und wurde vor der Gartenhütte vom Besitzer zur Rede gestellt. Der 44-Jährige habe ein ...

mehr