Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Mitgliederversammlung Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

Am vergangenen Freitag galt es auf der diesjährigen Mitgliederversammlung das Jahr 2024 Revue passieren zu lassen. Wieder einmal gut gefüllt war der Dienstraum und neben zahlreichen Mitgliedern konnten auch Bürgermeister Wittich Schobert, Ortsbürgermeister Jochen Wolter, der ASO-Vorsitzende Norbert Dinter, Vertreter des Ortsrates, sowie von der Feuerwehrseite der Abschnittsleiter Nord Stefan Müller, Stadtbrandmeister Christian Kahl sowie Vertreter aller Ortsfeuerwehren der Stadt Helmstedt, des THW sowie der Rettungshundestaffel begrüßen. Wie Ortsbrandmeister Mark Wesemann berichtete mussten die aktiven Mitglieder 37 Einsätze abarbeiten. Neben 13 Einsätzen im eigenen Ausrückebereich ging es auch 9x nach Büddenstedt und 7x in die Kernstadt. In Helmstedt galt es insbesondere die Hygienekomponente zum Einsatz zu bringen. Gerade dabei, aber auch bei einer Führungskräftefortbildung, die vom Verein Feuerkrebs unterstützt wurde, konnten wichtige Erkenntnisse für das Hygienekonzept gewonnen werden. Die Zahl der aktiven Mitglieder ist weiterhin stabil, aber immer noch zu niedrig, was sich insbesondere bei Einsätzen zu ungünstigen Tageszeiten zeigt, jedoch letztlich ein Problem ist, dass viele Feuerwehren betrifft, so dass es hier insbesondere auf eine gute Zusammenarbeit ankommt, die es sowohl innerhalb unseres Stadtgebietes wie auch mit den Wehren aus dem Stadtgebiet Schöningen gibt. Die Kinderfeuerwehr konnte im zurückliegenden Jahr ihr 20jähriges Bestehen feiern, was sicher eines der Highlights war. Aber auch ansonsten war es ein kurzweiliges Dienstjahr, über das Julica Dannehl berichtete. So stand ein Besuch bei der Kinderfeuerwehr Schöningen ebenso auf dem Plan wie Wasserspiele am Feuerwehrhaus, Backen für den lebendigen Adventskalender oder Kegeln zum Jahresabschluss. Auch Jugendfeuerwehrwart Julian Cohn konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Inbsesondere der erneute Gewinn der Stadtmeisterschaft mit einer gemischten Gruppe gemeinsam mit der JF Büddenstedt war ein Highlight. Die Seniorenabteilung hat sich in zurückliegenden Jahren zu einem echten Aktivposten entwickelt. Uwe Fricke berichtete über zahlreiche Aktivitäten, die an den monatlich stattfindenden Terminen unternommen wurden. So besuchte man das Zonengrenzmuseum, ging zu, Luftgewehrschießen, traf sich zum Grillen, besichtigte das benachbarte Werk von OPmobility und feierte einen kleinen Jahresabschluss bei bestem Essen. Nicht weniger abwechslungsreich verlief das Jahr der Frauengruppe. Regelmäßig traf man sich im Feuerwehrhaus zum Spielen, ging gemeinsam essen aber half auch, genau wie unsere Senioren, überall wo Hilfe gebraucht wurde. Bei den Wahlen stand die Bestätigung des Jugendfeuerwehrwartes an. Julian Cohn legte sein Amt nach 14 Jahren nieder. Folgen wird ihm der Kamerad Iven Pudwell, der bisher als sein Vertreter tätig war. Schöner Abschluss der Veranstaltung waren die Ehrungen und Beförderungen. Hier wurden zunächst 7 Kameradinnen und Kameraden, die im zurückliegenden Jahr den Weg zu uns gefunden haben, offiziell in den Dienst aufgenommen. Nach der Abgabe des Versprechens wurde Carolin Jacobs und Joephine Pschigoda zu Feuerwehrfrau-Anwärterinnen sowie Leon Reppin, Per Marten Wesemann, Alexander Keiper Alcuria, Philipp Greschak und Tim Alouis Dannehl zu Feuerwehrmann-Anwärter ernannt. Ein tolles Zeichen für eine gute Nachwuchsarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Der Kamerad Iven Pudwell wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Das niedersächsische Ehrenzeichen für 25jährige Mitgliedschaft erhielt der Kamerad Daniel Jeglortz.

Zu guter Letzt konnte die Jugendfeuerwehr als Dankeschön für die Unterstützung beim Sommerfest der Firma OPmobility einen Bollerwagen und eine Lautsprecherbox in Empfang nehmen.

Mit einem Ausblick auf das Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Offleben, dass am 24. und 25.05. am und im DGH in Offleben gefeiert wird, beschloss Wesemann die Sitzung.

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell