FW Helmstedt: Neue Warnschilder im Bereich der Feuerwehr

Helmstedt (ots)

Heute wurde damit begonnen neue Schilder an den Kreuzungspunkten im Bereich der Feuerwehr zu montieren. Die neuen Schilder sind deutlich sichtbarer als die vorherigen. Zusätzlich werden bei Alarm automatisch die blinkenden Warnlichter aktiviert und deuten so auf ausrückende Einsatzfahrzeuge hin. Das Blinklicht ist im Anschluss für ca. 26 Minuten aktiv und schaltet danach selbstständig ab. Begonnen wird auf der Memelstraße im Kreuzungsbereich Nordstraße in beiden Fahrtrichtungen. Es ist vorgesehen die weiteren Kreuzungsbereiche Weinbergstraße/Vorsfelder sowie Walbecker Straße/Nordstraße sukzessive nachzurüsten.

