FW Helmstedt: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person BAB2

Helmstedt (ots)

09.12.2024, 13:43 Uhr. Landesgrenze > HE-Zentrum, BAB2. Bereits um 13:00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Helmstedt zu einem Verkehrsunfall auf die A2 gerufen. Die Unfallstelle lag bei diesem Einsatz zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-Zentrum und Helmstedt-West. Hierbei verunfallte ein PKW und ein LKW. Ersthelfer der Bundeswehr versorgten die beteiligten Personen. Nähere Angaben dazu liegen nicht vor. Vor Ort waren keine Personen eingeklemmt. Es wurde bei der Patientenversorgung unterstützt. Die Unfallstelle wurde abgesichert, das Batteriemanagment durchgeführt und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. [Unfall 1]

Im Rückstau kam es gegen 13:43 Uhr zu einem Auffahrunfall eines Kofferfahrzeugs auf einen LKW. Offenbar kollidierte der Koffer nahezu ungebremst mit den Sattelauflieger. Der Fahrer wurde massiv in seinem Führerhaus eingeklemmt, war jedoch ansprechbar. Mittels schweren hydraulischen Rettungsgerät sowie eines Seilzuges wurde die Person schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreit. Die komplizierte Rettung dauerte rund 45 Minuten. Die Person wurde mittels Rettungshubschrauber "Christoph 30" in ein Krankenhaus transportiert. Für die Rettungsmaßnahmen sowie der Landung des Rettungshubschraubers war die Richtungsfahrbahn vollständig gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde des Weiteren die Einsatzstelle abgesichert.

Eine absolute Katastrophe war einmal wieder die Rettungsgasse. Zum Teil waren vier (!) LKW nebeneinander, so dass ein Durchkommen absolut nicht möglich war. Lediglich der Brandmeister vom Dienst (BvD) kam mit seinem PKW durch den Stau. Durch das schnelle Reagieren des BvD wurden die anrückenden Einsatzkräfte im Bereich der Behelfsauffahrt am Bötschenberg in Bereitstellung gebracht bis die Richtungsfahrbahn vollständig gesperrt war. Im Anschluss fuhren die Einsatzmittel verkehrtherum auf die Autobahn auf. Hierbei gingen wertvolle Minuten verloren. [Unfall 2]

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Barmke; Dauer: ca. 2 Stunden; Einsatzleiter: Sven Goldmann; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

