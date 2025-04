Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Mann im Schrebergarten von 44-Jährigen mit Messer bedroht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.04.2025, gegen 18.20 Uhr, soll ein Mann, welcher sich in der Verlängerung der Jahnstraße in seinem Schrebergarten befand, von einem 44-jährigen Mann mit einem Messer bedroht worden sein. Der 44-Jährige betrat wohl das Grundstück des Gartens und wurde vor der Gartenhütte vom Besitzer zur Rede gestellt. Der 44-Jährige habe ein Messer aus seinem Hosenbund gezogen und in Richtung des Besitzers gestreckt. Dabei habe der 44-Jährige herumgeschrien. Besitzer der umliegenden Schrebergärten kam dem Geschädigten zur Hilfe und wirkten verbal auf den 44-Jährigen ein. Daraufhin verließ der 44-Jährige das Grundstück und fuhr mit einem Pedelec in Richtung Eisenbahnstraße davon. Dort konnte er von der mittlerweile verständigten Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich der 44-Jährige. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über zwei Promille ergab. Danach übernachtete der 44-Jährige beim Polizeirevier Lörrach.

