Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Beim Ausparken Fahrzeug auf Parkplatz von Einkaufsmarkt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Mercedes wurde am Dienstag, 15.04.2025 gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße beschädigt. Von einem Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein Mercedes Sprinter rückwärts ausparkte und den ordnungsgemäß quer hinter ihm stehenden BMW beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Da die Personalien des Zeugen nicht bekannt sind, wird dieser und auch weitere Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751/8316-531 in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell