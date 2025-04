Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kleinkind von Kleintransporter überfahren - Kleinkind lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.04.2025, gegen 16.40 Uhr, wurde ein 19 Monate altes Kleinkind von einem Kleintransporter überfahren. Beim Anfahren in der Bündtenfeldstraße touchierte der Fahrer eines Kleintransportes ein 19 Monate altes Kleinkind. In der Folge wurde das Kleinkind unter den Kleintransporter gezogen und überfahren. Mit schwersten Verletzungen wurde das Kleinkind mit einem Rettungshubschrauber in das Unispital nach Basel geflogen. Es bestehe Lebensgefahr.

