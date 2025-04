Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - 19-Jähriger schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 12.04.2025, gegen 22.00 Uhr, wurde ein 19-jähriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt.

Am Grillplatz "Ewigkeit" beim Rüttelhofweg hielten sich zwei verschiedene Personengruppen zum Grillen auf. Am Abend sei es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Im weiteren Verlauf wurde ein 19-Jährige durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Unispital nach Basel gebracht. Im Nahbereich des Grillplatzes konnte die Polizei zwei Personen, einen 21-jährigen Mann und einen 19-jährigen Mann, wegen dem Verdacht an einer Gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein, vorläufig festnehmen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch völlig unklar. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell