POL-FR: Freiburg: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Drei unbekannte Männer sollen in der Nacht auf Dienstag, 15.04.2025, einen Zigarettenautomaten in der Zähringerstraße in Neuenburg am Rhein aufgebrochen haben. Ein Zeuge beobachtete die dunkel gekleideten Täter und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der Diebstahlschaden sowie die Höhe des ...

mehr