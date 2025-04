Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Einfamilienhaus am Vogelerweg

Soest (ots)

Am vergangenen Samstag kam es im Vogelerweg in Soest zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17:30 Uhr waren die Hausbesitzer nicht zu Hause. In diesem Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter in das Haus eingebrochen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden. (rs)

