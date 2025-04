Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

Amelith (La) - Am Samstagvormittag, den 05.04.2025, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Uslar die B241 von Amelith in Richtung Schönhagen. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Stück Schwarzwild, wodurch ein Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 2500,00 EUR entstand.

