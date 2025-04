Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der B3

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, B3, zw. Sudheim und Nörten-Hardenberg, Samstag, 05.04.2025, 18.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (shei)

Ein 22-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw BMW die B3 von Nörten-Hardenberg in Rtg. Sudheim, als ihm am Beginn einer Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegengekommen sei. Beim Ausweichen kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem ebenfalls entgegenkommenden Pkw VW eines 40-jährigen Göttinger. Der zuerst genannte unbekannte Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer des VW, sowie zwei im Fahrzeug befindliche Kleinkinder, wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen mit einem RTW in ein Göttinger Krankenhaus. Der 22-jährige Northeimer blieb unverletzt und konnte nach einer vorsorglichen Untersuchung aus dem Krankenhaus entlassen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 45.000,- EUR. Neben mehreren RTW und einem Notarzt, befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Bühle und Sudheim vor Ort. Für die Unfallaufnahme war die B3 zwischen Sudheim und Nörten-Hardenberg für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551-9148-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell