Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrecher nutzt offenes Fenster - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Einen Schreck am Morgen dürfte am Montag ein 21-Jähriger in der Heidelberger Weststadt bekommen haben. Als er gegen 09:30 Uhr in seine Einzimmerwohnung in der Gaisbergstraße zurückkehrte, musste er feststellen, dass diese komplett durchwühlt worden war. Eine unbekannte Täterschaft war zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntagnacht und Montagfrüh über ein offen stehendes Fenster in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Der Raum wurde offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stahl die Täterschaft ein Notebook und Bargeld. Der Schaden dürfte mehr als 1.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

