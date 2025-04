Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert gefahren und Vorfahrt missachtet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Tschaikowskistraße Kreuzung Einbecker Landstraße, Freitag, 04.04.2025, 21:25 Uhr

Northeim (sb) - Zur genannten Unfallzeit wollte eine 48-Jährige aus Moringen mit ihrem Pkw die Bundesstraße 3 / Einbecker Landstraße überqueren. Hierbei übersah sie jedoch den Pkw eines 21-Jährigen aus Kalefeld, der die Einbecker Landstraße in Richtung stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sie wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden am Pkw der Moringerin wurde auf 3000 Euro und der am Pkw des Kalefelders auf 7000 Euro geschätzt, zum Glück wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt, so dass ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

