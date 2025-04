POL-NOM: Unfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots) - Moringen, Northeimer Straße, Donnerstag, 03.04.2025, 19.50 Uhr MORINGEN (Wol) Am Donnerstag gegen 19.50 Uhr wurde der Polizei ein brennender Transporter auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Northeimer Straße in Moringen gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr Moringen wurde das Feuer gelöscht. Aktuell laufen die Ermittlungen zu der Brandursache. Momentan wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 5.000 ...

