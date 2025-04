Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Jugendlicher E-Scooter Fahrer schwer verletzt. Polizei stellt den Unfallverursacher, der zuvor geflüchtet war

Soest (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am vergangenen Samstag ein 15-jähriger Soester Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall. Gegen 18:10 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem E-Scooter durch die Unterführung am Grandweg-Ulricher-Wallstraße in Fahrtrichtung Pollhofstraße. Er beabsichtigte weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Als er mit seinem E-Scooter die Unterführung passierte, wurde er von einem VW Golf erfasst, der von einem 61-jährigen Soester gesteuert wurde. Der Golf Fahrer befuhr die Grandweg-Ulricher-Wallstraße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Durch den Zusammenstoß stürzte der Scooter Fahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der VW Fahrer hielt vor Ort kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Da sich während der Unfallaufnahme ein Zeuge meldete, konnte der Unfallverursacher durch die Polizei schnell ermittelt werden. Den Führerschein musste er abgeben. Der 15-jährige Scooter Fahrer wurde in ein Soester Krankenhaus verbracht. (rs)

