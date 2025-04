Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-Jährigen

Kreis Soest (ots)

Seit dem gestrigen Mittwochabend wird der 15-jährige Maxim H. vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt gegen 20 Uhr an seiner Wohnanschrift in Werl gesehen. Maxim ist 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur und rotblonde kurze Haare. Er trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer schwarzen Scania-Jacke, einem weißen Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen mit roten Akzenten. Möglicherweise hält Maxim sich in Werl oder in Soest auf. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer Angaben zum Aufenthalt des Maxim H. machen kann, meldet sich bitte unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell