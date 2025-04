Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl

Kreis Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. Dezember 2024, 05:10 Uhr und dem 20. Dezember 2024, 13:10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike aus dem Parkhaus am Soester Bahnhof in der Werkstraße. Das graue Rad der Marke "Haibike" war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches der Unbekannte mit einem Werkzeug öffnete und sich anschließend mit dem E-Bike samt Schloss in unbekannte Richtung entfernte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/165316 Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei.

